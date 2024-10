Non ha mai nascosto il suo amore per la Sardegna, Eugenio Finardi. Il rapporto del cantautore con l'isola è di vecchia data. Dalle collaborazioni con Istentales e Tazenda alla scoperta della Gallura grazie all'amicizia con De Andrè.

Nel 2013, dopo l'alluvione Cleopatra che devastò il nord est isolano promosse il progetto "Arcu 'e Chelu", che confluì in un lavoro discografico che raccoglieva le canzoni dei più importanti artisti italiani e il cui ricavato andò in beneficienza per la ricostruzione.

Oggi l'artista ha condiviso sui social una foto della sua terrazza dominata da una folta schiera di piante di rosmarino. "Una ventina d'anni fa colsi una talea - racconta sui social -, un rametto di rosmarino selvatico dal bordo della vecchia strada tra Fonni e Mamoiada, in Barbagia, sperando che crescesse sul mio terrazzo a Milano".

"Oggi è così!", ha infine commentato Finardi, condividendo orgogliosamente l'immagine del risultato di vent'anni di lavoro e passione per far sì che quel rametto colto in Sardegna trovasse casa anche lontano dall'isola.