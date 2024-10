Abolizione del finanziamento pubblico ai partiti? Nessuno ci sta, c'era da scommetterlo. Per placare gli animi dei cittadini stremati da una classe politica ingorda e spregiudicata, il governo Letta ha presentato un disegno di legge sull'arroventata materia come un atto dovuto. Nient'altro, infatti, avrebbe potuto fare visto che nell'arena del Parlamento ora nessuna delle forze politiche che sostengono l'esecutivo ha intenzione di accettare l'abolizione del finanziamento "tout court".

E allora ecco che piovono gli emendamenti, tutti tesi a un unico scopo: non modificare sostanzialmente nulla della legge in vigore attraverso quei marchingegni della politica che consentono di conservare lo "status quo" semplicemente cambiando il colore della facciata del palazzo. C'è da giurarci, il colore non sarà un problema, per tutti avverrà a costo zero. L'ultima trovata che sta facendo timidamente, si far per dire, capolino è quella del Pd, il quale sarebbe orientato per un finanziamento, sotto forma di rimborso, "a progetto". Bella formula, cambierebbe la targa della ditta, ma l'attività resterebbe la stessa.

Ne sentiremo ancora parlare di emendamenti. C'è da esserne certi, la nuova legge sarà approvata soltanto quando il cerchio si chiuderà su quello che sostanzialmente si chiamerà sempre finanziamento pubblico dei partiti. Oggi, dire che l'esercizio della democrazia è impossibile se si cancella la fonte che finora ha alimentato le formazioni politiche per la loro sopravvivenza, significa avere di fronte due parti, i cittadini e i partiti, che non hanno dubbi sulla loro posizione. Peccato, però, che siano, i dubbi, di segno contrario.