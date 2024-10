Da qui al 2024, ogni anno circa 3000 medici di famiglia è previsto che vadano in pensione, ma il turn over non sarà sufficiente a garantire gli standard di assistenza: la conseguenza è che tra 3,5 e 4 milioni di italiani potrebbero restare senza un medico di base di riferimento già alla fine di quest'anno.

È la previsione allarmante che emerge dai dati della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg), su elaborazione di dati Enpam, alla vigilia della Conferenza nazionale sulla 'Questione medica' che si svolgerà domani, organizzata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo).

Un quadro, spiegano dalla Fimmg, che domani illustrerà i dati sulle previsioni pensionistiche per la categoria, determinato appunto dal fatto che il numero dei medici che andranno in pensione nei prossimi tre anni non sarà coperto dall'insufficiente numero di medici in uscita dalla scuola di specializzazione in Medicina generale.