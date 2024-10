Attimi di paura a Marrubiu per un incendio scoppiato in una casa coloniale in località cantoniera. Tutti i bambini che si trovavano all’interno sono stati messi in salvo dagli agenti della stazione forestale di Oristano.

Sul posto anche il personale della Stazione forestale di Marrubiu, i barracelli di Terralba, il Gauf di Oristano e una squadra dell'Agenzia Forestas di Arborea. Il Cop di Oristano ha provveduto ad avvisare anche i Vigili del Fuoco.