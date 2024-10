Intervento di due squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari in piazza Galilei per un incendio sviluppatosi all'interno di un laboratorio tecnico.

Per cause da accertare, una parte dell'impianto di condizionamento e il gruppo di continuità del locale sono stati interessati da un incendio e il denso fumo nero ha invaso la struttura rendendo lo studio e il vano scala impraticabile.

Pertanto, in via precauzionale, la parte dello stabile interessata è stata completamente evacuata. Sul posto sono intervenute anche le squadre di supporto. L'intervento è ancora in corso.