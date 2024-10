In fiamme un capannone nell’agro di San Nicolò d’Arcidano. L’allarme è scattato intorno alle 14:30 e sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Oristano.

L’incendio è scoppiato in un capannone adibito a deposito di fieno sulla cui copertura erano installati pannelli fotovoltaici e ha provocato il parziale collasso della copertura e delle tamponature esterne. La squadra dei Vigili del fuoco, con il supporto dell’autobotte, ha provveduto alla messa in sicurezza della zona e al controllo dell’incendio per evitare la propagazione ai capannoni vicini.