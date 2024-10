Saranno 22 Big che saliranno sul palco dell'Ariston dal 7 all’11 febbraio, mentre otto giovani parteciperanno tra le Nuove Proposte.

Tra i big ci sarà anche la cantante Bianca Atzei, milanese di nascita, ma sarda di sangue, il padre è di Siris, la madre di Siamanna.

Il primo nome che Conti dà in pasto al pubblico è quello atteso di Al Bano, ancora in ospedale dopo l'attacco cardiaco che lo ha colpito qualche giorno fa.

"Che carico di emozione! - ha commentato subito il cantante di Cellino San Marco - Andare all'Ariston come ospite d'onore è fantastico, ma essere in gara vuol dire che sono veramente a SANREMO".

Anche Fiorella Mannoia, come da toto-nomi pre-serata, è rientrata nei 22: il suo è un momento di grandi soddisfazioni, dopo il successo del concerto evento Amiche all'Arena e l'uscita del suo nuovo album. Ron, Marco Masini e Michele Zarrillo portano alta la bandiera di quelli che l'Ariston lo conoscono bene.

Tornano al Festival anche Gigi D'Alessio, Paola Turci e Giusy Ferreri.

L'elenco è lungo, tanto è vero che ha costretto Conti - a differenza degli ultimi due anni - a dividere i Big nelle prime due serate e non a farli esibire tutti.

C'è da scommettere che Samuel, anche senza il supporto dei suoi Subsonica, sarà una piacevole sorpresa e sarà interessante scoprire anche alcuni inediti duetti, che il direttore artistico ha dimostrato in passato di apprezzare, come Nesli con la vincitrice dell'ultima edizione di The Voice Alice Paba, e il rapper Raige con Giulia Luzi.

Tra i rapper ce l'ha fatta anche Clementino. Direttamente dall'edizione dello scorso anno, categoria Nuove Proposte, arrivano il vincitore (suo il tormentone Amen) Francesco Gabbani e Ermal Meta, autore apprezzato da molti artisti nostrani.

Tra le outsider spunta Lodovica Comello, star della serie argentina Violetta.

Folta la schiera dei talent: Amici di Maria De Filippi piazza i primi due classifiche dell'ultima edizione, Sergio Sylvestre ed Elodie, e Alessio Bernabei, alla terza partecipazione consecutiva, dopo la prima con i Dear Jack e la seconda da solista.

Tra i 22 anche uno dei coach del talent di Canale 5, Fabrizio Moro, che nel 2007 vinse tra i Giovani. Chiara (Galiazzo) e Michele Bravi (uno dei pochi nomi che era sfuggito alle previsioni) hanno entrambi vinto X Factor, ma ormai hanno alle spalle già diversi album e una carriera avviata. Un mazzo di fiori che dovrebbe riuscire ad accontentare tutti.

Anche tra le Nuove Proposte: alla fine della serata hanno festeggiato l'accesso al Festival Leonardo Lamacchia (con "Ciò che resta"), Tommaso Pini ("Cose che danno ansia"), Maldestro ("Canzone per Federica"), Marianne Mirage ("La canzoni fanno male"), Lele ("Oramai"), Francesco Guasti ("Universo") ai quali si aggiungono i due giovani in arrivo da Area SANREMO: Valeria Farinacci (con "Insieme") e Federico Braschi ("Nel mare ci sono i coccodrilli").