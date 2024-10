Quando si potrà andare in vacanza? E quanti ponti scolastici sono previsti per il nuovo anno? Quel che possiamo già anticipare è che sarà un anno all’insegna di diversi ponti da sfruttare per le vacanze.

Il Capodanno, ossia il primo giorno del 2024, cadrà di lunedì mentre l’Epifania (6 gennaio) cadrà di sabato. Il 2 giugno, giornata dedicata alla Festa della Repubblica, sarà di domenica come l’8 dicembre, Festa dell'Immacolata.

PONTI SCOLASTICI NEL 2024 - Le vacanze che coinvolgono soprattutto gli studenti, come il Carnevale, cadranno il 13 febbraio 2024 (Martedì Grasso) preceduto da Giovedì Grasso l’8 febbraio 2024.

Ovviamente per gli scolari ci sono da considerare le lunghe vacanze natalizie, quindi da lunedì 23 dicembre 2024 a lunedì 6 gennaio 2025, e quelle di Pasqua: dal 28 marzo al 2 aprile 2024.

IL CALENDARIO - Ma andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le giornate e il calendario completo di ponti e festività nel 2024:

Capodanno : lunedì, 1° gennaio 2024;

: lunedì, 1° gennaio 2024; Epifania : sabato, 6 gennaio 2024;

: sabato, 6 gennaio 2024; Pasqua : domenica, 31 marzo 2024;

: domenica, 31 marzo 2024; Pasquetta : lunedì, 1° aprile 2024;

: lunedì, 1° aprile 2024; Festa della Liberazione : giovedì, 25 aprile 2024;

: giovedì, 25 aprile 2024; Festa dei Lavoratori : mercoledì, 1° maggio 2024;

: mercoledì, 1° maggio 2024; Festa della Repubblica : domenica, 2 giugno 2024;

: domenica, 2 giugno 2024; Ferragosto : giovedì, 15 agosto 2024;

: giovedì, 15 agosto 2024; Tutti i Santi : venerdì, 1° novembre 2024;

: venerdì, 1° novembre 2024; Immacolata : 8 dicembre 2024;

: 8 dicembre 2024; Natale : mercoledì, 25 dicembre 2024;

: mercoledì, 25 dicembre 2024; Santo Stefano : giovedì, 26 dicembre 2024;

: giovedì, 26 dicembre 2024; San Silvestro: martedì, 31 dicembre 2024;

Da aggiungere a questa lista, per ogni comune di appartenenza, la festa del patrono che chiaramente è differente per ogni città o paese.