Un ferito e un morto sulle strade della Sardegna a causa di terribili incidenti stradali. Il bilancio di Ferragosto è nero sulle strade del Sassarese, dove ha perso la vita il 65enne Giuseppe Cozzolino, fratello di Toni, il 49enne di Olbia bruciato vivo per strada l'11 marzo 2022 dal vicino di casa, Davide Iannelli.

L'uomo. sulla provinciale 24 Olbia-Loiri, è si scontrato frontalmente con la sua Opel Corsa contro una Range Rover, guidata da un 75enne, su un lungo rettilineo. Il 75enne, dopo essere stato estratto dall'auto dalla squadra dei vigili del fuoco è stato affidato alle cure del 118 e trasportato all'ospedale di Olbia. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale.

Sempre i vigili del fuoco della sede centrale di Sassari sono intervenuti in due distinti incidenti stradali: il primo sulla provinciale 25 in direzione Sorso, dove una Chevrolet Matiz, per cause da accertare, è andata a sbattere contro un muro a ridosso di un palo dell'Enel. Il conducente è stato portato al pronto soccorso e sul posto hanno operato i carabinieri di Sorso e i tecnici dell'Enel.

Il secondo incidente è avvenuto intorno alle 3.00 nella vecchia strada per Alghero, subito dopo La Landrigga . Un'auto, dopo essersi ribaltata più volte, ha preso fuoco a bordo strada. I vigili del fuoco hanno domato l'incendio e messo in sicurezza il veicolo. Sul posto la Polizia stradale e il 118.