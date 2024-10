Magico ferragosto alla riscoperta di Cagliari la città del sole, tra storie, segreti e leggende con le associazioni culturali unite in un tour anti-solitudine.

Il 15 agosto infatti, con raduno alle ore 9.30 davanti al Giardino Pubblico del Largo Dessì, via al tour del Magico Ferragosto alla riscoperta di Cagliari nel giorno delle storiche e leggendarie “Ferie di Augusto”, con la visita della città del sole e ai sotterranei tra la bellezza dei quartieri cittadini ideato dalle Associazioni Vivi Cagliari.

Tappa nelle cripte, tra sopra e sotto i vicoli ombreggiati, nei bei monumenti della città Medievale, alla riscoperta della bella Cagliari, dei suoi segreti, dei vicoli, della bellezza antica, con i racconti sui monumenti, le torri, i sotterranei misteriosi sotto le Chiese.

Sarà una bella giornata di festa, il 15 agosto 2019 per quanti decideranno di alternare al mare, una salutare passeggiata culturale, dalle ore 9.30 alle 12.00, per un Ferragosto da vivere in modo alternativo, tra storia e cultura alla riscoperta dei freschi vicoli dei rioni storici di Cagliari.

Info Whatsapp al 3889806351

sito sardegnasotterranea.org