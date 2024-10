"Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa. Ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli in questo momento". Sono le parole di Fedez ai microfoni di Pomeriggio 5, alla domanda su cosa direbbe a chi parla di complotto per la notizia della sua separazione con la moglie Chiara Ferragni.

Il rapper, come riporta Ansa, è stato fermato in mattinata mentre usciva da casa di un amico e, alla richiesta di una conferma della separazione, ha risposto: "secondo voi ha senso che io venga a raccontare i problemi della mia vita con due figli a voi?".

L’indiscrezione sulla separazione dei Ferragnez è stata lanciata da Dagospia e confermata dal Corriere della Sera nella giornata di ieri, 22 febbraio. Secondo quanto riportato, Fedez sarebbe andato via dalla casa, in cui si era trasferito da poco con la moglie e i 2 loro figli, la scorsa domenica.

Due giorni fa, mercoledì 21 febbraio, erano state pubblicate dal settimanale Chi alcune fotografie che ritraevano la coppia a cena nel giorno di San Valentino al ristorante di Carlo Cracco in Galleria a Milano.

La notizia della crisi tra i due si era diffusa dopo che, nei giorni scorsi, Chiara Ferragni aveva pubblicato su Instagram la foto della sua mano sinistra senza anelli aggiornando la foto profilo con una senza più il marito.

Le prime crepe della coppia, come emerso anche dalla serie The Ferragnez prodotta da Amazon Prime, sarebbero comparse al Festival di Sanremo 2023, quando l'atteggiamento del cantante nei confronti della moglie aveva causato la dura reazione dell'imprenditrice. Il rapper era divenuto protagonista della kermesse, nel corso della quale Chiara Ferragni era co-conduttrice e dunque al centro della scena, con il bacio dato a Rosa Chemical. Questo avrebbe scavato un profondo solco fra i due.