Sembra che tra i cantanti Fedez e J-Ax sia tornato il sereno dopo la rottura nel 2018 che ha sciolto sia il loro sodalizio musicale che la loro amicizia.

I motivi del litigio non sono mai stati raccontati, ma l'ex cantante degli Articolo 31 improvvisamente ha abbandonato Newtopia, la label musicale che aveva fondato nel 2013 con il rapper milanese.

Si parlava allora della necessità di intraprendere due strade differenti in veste di solisti, ma in tanti avevano ipotizzato un diverbio personale.

Nel 2019, Fedez in un'intervista-confessione a Peter Gomez, aveva detto: “Con J-Ax, si è detto che era finita per motivi economici, ma quella sarebbe stata la risposta facile: sarebbe stato molto più facile se si fosse trattato di soldi. Per me, è stata una ferita grande, una ferita nella quale io non ho perso un socio, ma un pezzo della mia famiglia acquisita”.

Qualche giorno fa però Fedez ha postato una Instagram story che lo vede in auto mentre canta sulle note di Senza Pagare, la canzone incisa con J-Ax nel 2017, e nel video tagga J-Ax.

Dopo poco, ecco che J-Ax ha ricondiviso il contenuto sulla sua pagina Instagram.

Inoltre una loro foto assieme con una didascalia che non ha lasciato dubbi sul ritorno del sereno tra i 2 artisti: “Ed eccoci qua, con un po' di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po' più adulti di prima. Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l'orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio”.