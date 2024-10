Fedez apre un canale OnlyFans. A comunicarlo Giuseppe Cruciani, facendo riferimento ad alcuni messaggi con Fedez e mandando in onda degli audio. "Quando tutti mi dicono di fare una cosa a me viene da fare l'esatto contrario". - ha detto il rapper nell'audio - però, fa ridere perché tutti mi consigliano che devo ripulirmi l'immagine e io 'tac' faccio il canale".

La decisione dopo 2 mesi dalla separazione dall’ex moglie, Chiara Ferragni.

"Mica farai cose esplicite" gli ha chiesto a quel punto il conduttore radiofonico, "Ma no, niente sesso esplicito, a parte che molti negli Stati Uniti lo usano per parlare dei c**i loro, ma poi più in generale quando tutti ti dicono di fare una cosa, non so perché, ma a me viene voglia di fare l'esatto contrario", ha risposto il rapper.