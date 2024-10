Il rapper Fedez , dopo un altro malore occorso nella notte tra il 2 e il 3 agosto durante il volo che dalla Sardegna lo portava a Gallipoli dove si sarebbe dovuto esibire, sta ora bene e si prepara per tornare in Sardegna, questa volta per animare il palco della festa della Beata vergine del Rimedio a Ozieri il 14 settembre.

L'artista, che su Instagram mostra la sua estate in compagnia di amici, figli e del suo cane Silvio (oltre che alcune modelle), ha scalato le classifiche con il suo nuovo singolo 'Sexy shop', cantato insieme a Emis Killa.

Non sono mancate le polemiche per l'annuncio della presenza del cantante nel paese del Sassarese da parte della blogger Selvaggia Lucarelli, che nelle sue storie ha condiviso la locandina dell'evento e ha scritto: “Lui tra poco farà anche la sagra della vongola sgusciata ”.

Foto: profili Instagram ufficiali Fedez e Selvaggia Lucarelli