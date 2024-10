Dopo 17 anni d’amore e una figlia insieme è finita. Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, e la compagna Letizia Porcu si sono lasciati. Come riporta Repubblica, la decisione pare essere arrivata di comune accordo, mettendo al primo posto la felicità della piccola Sophie.

L'annuncio della rottura è arrivato via social dopo il super party organizzato dal parrucchiere televisivo a Milano per il suo compleanno, dove per la prima volta Letizia non era presente.

In occasione dei suoi 33 anni, Federico ha rivolto una commovente dedica alla figlia: "Ogni mio traguardo è solo per te. Tu che mi hai regalato la vera gioia di vita, tu che mi rendi felice ogni giorno, tu che sei speciale per me. Noi siamo la vittoria. Ti amo Sophie e ti amerò per sempre".

Letizia ha poi annunciato su Instagram la rottura con Federico: "Dopo 17 anni insieme - scrive - la strada mia e di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia".