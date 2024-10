Una frase famosa recita “Scegli un lavoro che ami e non lavorerai mai, neanche per un giorno, in tutta la tua vita”. Non è forse questo un sogno di tutti noi? Una professione appassionante vuol dire poter affrontare ogni nuovo giorno con il sorriso. Anche le sfide più ardue diventano, infatti, un’occasione per misurarsi con se stessi in un campo che si trova congeniale.

Lo sa bene Valentina Pirodda, responsabile regionale Danze Orientali A.S.I., che nel 2013 ha dato inizio al suo sogno il “Circolo Salome”, del quale è appunto la fondatrice e responsabile.

Valentina ha fatto della sua passione ma ancor più del suo talento, il suo lavoro e non si è certo fermata, perchè il talento dev'essere indagato e nutrito. L' interesse per le danze orientali, per le quali si è formata con anni di studio fuori dalla sua città, a Roma, l'ha portata dapprima a proporsi nei locali con spettacoli da lei ideati e successivamente a fare un po' di gavetta fino a quando l'insegnamento nelle diverse scuole di Cagliari è diventato la sua prima occupazione. A distanza di vent'anni dagli esordi, arriva la realizzazione. Durante la gravidanza capisce che è giunta l'ora di dare forma ai sogni, per lei e per la vita che porta in grembo : “... è proprio in quel periodo che metto a fuoco e visualizzo i miei obiettivi.”

Il Circolo Salomè nasce come Scuola di Danza, si aggiungono poi altre discipline, Yoga, Pilates e successivamente Reiki, tutte tese al benessere della persona. Oggi la scuola propone diversi corsi di danza per chi vuole fare di questa una professione e corsi per adulti e bambini. Gli interessi di Valentina non si esauriscono qui, fin da piccola è sempre stata affascinata dal mondo sopranaturale e esoterico che ha potuto scoprire meglio attraverso le sue letture e non sarà certo un caso se ora, all'interno della sua scuola, si dedica prevalentemente alla cura del settore olistico. I pianeti la fanno da padroni al Circolo Salome', dalla sala Sole alla sala Luna, le prime nate, per poi arrivare alla sala Terra, la sala Mercurio, la sala Venere, l'ultima creata la sala Marte ed infine la new entry la sala Horus, dedicata ai bambini ma anche ai seminari e alle conferenze.

“Ho pensato alle mamme che seguono i nostri corsi e che talvolta non riescono ad organizzarsi con i figli, in questo modo entrambi sono impegnati in attività nelle stesso luogo, è una risposta a un bisogno.” C'è il sistema Solare intero e lo si avverte entrando, un via vai di persone che si muovono come a seguire le stelle, perchè ogni persona che capita li dentro ha una passione o un forte interesse da approfondire, possiamo azzardare che al Circolo Salomè se vuoi, puoi capire davvero che stella seguire. Tante sono le conferenze, le consulenze, i corsi di formazione proposti e i percorsi olistici. “Selezionare gli operatori non è facile, come accade in ogni ambito. “Personalmente seguo il mio intuito e sperimento su me stessa tutti i trattamenti."

Si parla di Sciamanesimo, di Quantic Power, di Karma, di Archetipi, di Numerologia, di Caffeomanzia, di medicina olistica e tanto altro. Ognuno sceglie rispetto al percorso di crescita personale e spirituale che vuole intraprendere o che sta compiendo. “Sono scelte di vita! Le persone che si avvicinano al Centro sono medici, professionisti che vogliono dare un indirizzo differente alla propria formazione, persone che s'incuriosiscono, ma soprattutto persone alla ricerca dei perché esistenziali, persone che indagano sulla propria natura. C'è una prevalenza di donne, ma negli ultimi tempi, seppur in percentuale nettamente inferiore, sono tanti gli uomini che hanno iniziato ad interessarsi.”

Stefania Faedda Psico-Pedagogista olistica