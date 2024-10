Si chiama "FB in Sardu" la pagina nata dall'intuizione di alcuni giovani sardi mirata a rendere sa limba una delle tante varianti linguistiche previste per i suoi utenti dal social network Facebook, il più famoso e seguito del mondo.

"Il progetto è nato sulla scia del successo che ha avuto in Corsica una pagina analoga dal nome 'FB in Corsu'. - ci hanno spiegato i gestori della pagina sarda - Lì alcuni ragazzi hanno lanciato l'iniziativa per far si che il corso venisse inserito nell'elenco di lingue selezionabili per l'interfaccia di Facebook. Infatti da pochi giorni sono iniziate le traduzioni e dovrebbero terminare a breve. La nostra pagina è nata dall'idea di alcuni ragazzi dell'Associazione Su Majolu, che si occupa soprattutto di valorizzazione e promozione della lingua sarda. Siamo partiti col medesimo progetto esattamente il 1° di Dicembre e dopo 2 giorni eravamo già a 8000 Mi Piace".

Un progetto ambizioso, atto a nobilitare la lingua sarda dandole maggiore visibilità anche nei canali di comunicazione di ultima generazione. "Ciò che vorremmo" spiegano gli admin di FB in Sardu "è che anche la lingua sarda possa far parte del vasto mondo variegato delle lingue selezionabili su Facebook che è attualmente la più grande rete sociale presente nel web. Abbiamo riscontrato una crescita esponenziale soprattutto nei primi giorni e i numeri continuano ad aumentare, in questo momento siamo quasi a 13.000 Mi Piace."

E poi un appello a tutti gli utenti dell'isola e non solo, perché ci si unisca per tutelare la dignità della nostra lingua "L'invito è di mantenere viva la nostra cultura e con essa la nostra lingua che è il bene immateriale più prezioso che i sardi possano avere. Con Facebook selezionabile in sardo, la nostra lingua sarà ancora più una lingua normale e sarà comunque un modo per tenerla viva. Invitiamo tutti a sostenerci."