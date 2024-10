Facebook darà la possibilità di colorare i post, all'insegna della maggiore personalizzazione e impatto visivo.

L'indiscrezione trapelata sui blog specializzati, lascia intendere che la novità arriverà prossimamente prima sulla versione dell'app per Android, poi a cascata sugli altri sistemi operativi.

Per poter colorare i post basterà andare sul proprio status e scegliere un colore contenuto in una barra sistemata sotto il testo. Non sarà possibile applicare la funzione per i link, le immagini o i video.

La notizia, diffusa da un utente, è stata poi confermata da diversi blog di settore statunitensi.

Come fa notare il sito The Next Web è una svolta nell'identità cromatica della piattaforma fino ad ora fatta semplicemente di due colori, il bianco e il blu.