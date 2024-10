Dopo il grande successo del brano “Riconoscersi”, scritto a quattro mani da Gabriele Oggiano e Andrea Amati, Fabrizio Sanna, cantante sassarese di indubbio talento ed estro, esce con un nuovo singolo dal titolo “Giorni”.

“Il nuovo brano è un viaggio di ricordi, di momenti vissuti e mai persi – racconta Fabrizio -. Parla di una folle storia d'amore tra due persone. Le incomprensioni e le distanze lasciano capire che tutto ormai è giunto al termine".

"I ricordi - continua il giovane cantante - che sono la parte più pura della nostra esistenza, riporteranno alla luce i momenti più belli e intensi di quei “Giorni”, lasciando aperto uno spiraglio di speranza ad una storia vissuta e mai chiusa definitivamente”.

Attualmente, Fabrizio, di 29 anni, ha all'attivo 4 brani singoli, 1 Ep (Sogno – 2012) e 4 videoclip.

Ha ottenuto diversi riconoscimenti in festival nazionali, quali, ad esempio, a “Una Voce per Sanremo” nel 2007 si è classificato al 2°posto così come al “Festival Estivo di Piombino” nel 2011 con il brano “Sogno di normalità”, al “Festival di Castrocaro”, in onda su Rai 1, nel 2013 si è guadagnato il 3°posto con il brano “Distratto”. Stessa posizione al “Premio Valentina Giovagnini” nel 2016 con “Riconoscersi”.

E ancora, il cantante sassarese vanta anche alcune esperienze TV: nel 2008 è stato corista in “Non perdiamoci di vista”, Rai 3, di Paola Cortellesi; nello stesso anno finalista Bootcamp “X Factor Italia”, Rai 2, nel 2015 e 2016 è stato corista ad “Amici di Maria De Filippi”, programma in onda su Canale 5, nelle esibizioni con The Kolors, Elisa, Alessandra Amoroso e Sergio Sylvestre.

Inoltre, ha aperto i concerti di alcuni artisti nazionali: Alexia, Eugenio Finardi, Antonino, Marco Ligabue.

Ecco il video di "Giorni"

Autore: Gabriele Oggiano

Registrato e arrangiato da Gabriele Oggiano presso il D.G.M. Studio Recording (Badesi – OT).

Chitarre: Federico Fresi

Batteria: Federico Canu

Mixaggio e Mastering: White Sound Mastering di Tommy Bianchi

Videoclip

Regia: Alienie (Ennio Solinas)

Attori: Chiara Fanti, Emilio Puggioni, Francesca Santucciu

Casting Director: Alberto Cocco

Makeup Artist: Anna Cisternino

Location: Gemini Lounge Bar (Tissi – SS); Febalcasa – Sassari