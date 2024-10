“Quando i Sogni diventano Realtà”. È il caso di Fabio Pisano, cantautore cagliaritano, che è riuscito a fare della sua passione un lavoro. Dopo anni passati a pubblicare cover di altri artisti ha pensato di mettersi in gioco pubblicando in tutti i Digital Store il suo primo album dal titolo Ventidue. Un misto di pop ed elettronica, condito da suoni degli anni '90, sono la chiave di questo prodotto.

In concomitanza con l'uscita dell'album, è stato pubblicato il videoclip ufficiale: Alianti, un pezzo estratto dall'album Ventidue. È una canzone che parla di Libertà, Amore e Speranza. Tutto si incentra sulla forza che può avere l'amore per poter superare i momenti più difficili della nostra vita. L'amore è davvero la forza che muove il mondo, grazie a questo sentimento siamo capaci di fare qualsiasi cosa. Alianti nasce dalla necessità di raccontare uno dei momenti più tragici che ci possiamo trovare ad affrontare, purtroppo frequente nelle nostre vite quotidiane. Il video è girato tra Cagliari e zone limitrofe.

È proprio in questi momenti che l'amore puó darci forza ed essere in qualche modo uno strumento positivo per alimentare la voglia di libertà, l'immaginazione, e perché no anche la speranza. Con l'album Ventidue ed il singolo Alianti si apre un grande progetto che si cercherà di far durare a lungo.



Fabio Pisano è sui Social

Facebook: https://www.facebook.com/fabiopisano22/?modal=admin_todo_tour

Instagram: https://www.instagram.com/fabiopisano.singer/?hl=it

VIDEO