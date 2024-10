Oggi, martedì 1° ottobre, il pm Marco Cocco affiderà al dottor Roberto Demontis l'incarico per l'autopsia sul corpo di Andrea Capone. Il 43enne, ex centrocampista del Cagliari Calcio, è stato trovato privo di vita domenica mattina in una suite dell'hotel Palazzo Tirso a Cagliari.

L'esame autoptico sarà eseguito nel pomeriggio di domani dal medico legale e servirà per chiarire alcuni aspetti della morte dell'ex calciatore, saranno anche eseguiti gli esami tossicologici.

Ieri gli investigatori della squadra mobile hanno nuovamente sentito le persone che hanno trascorso la serata con Capone per ricostruire dettagliatamente le ultime ore di vita del 43enne.

L'ipotesi, al momento rimane quella dell'incidente. Capone sarebbe caduto dalle ripide scale della suite dell'hotel. Da appurare se abbia avuto un malore oppure sia inciampato.