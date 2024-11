Manca una settimana ad Aritzo per la tanto attesa 3^ edizione del Canto Popolare in Sardegna: tradizione e innovazione a confronto in due intense giornate, il 23 e il 24 novembre, ricche di ospiti e spettacoli, voci e melodie di un’Isola millenaria.

L’evento organizzato dal Coro Bachis Sulis, in collaborazione col Comune di Aritzo e la Pro loco, nell'ambito delle manifestazioni promosse grazie ai finanziamenti della Regione Sardegna e dell'assessorato del turismo con la legge 7. Gli spettacoli si alterneranno sotto la direzione artistica del Maestro Michele Turnu, nonché direttore del Coro Bachis Sulis di Aritzo.

Come detto, due le giornate in programma, ecco come si articoleranno:

SABATO 23 NOVEMBRE

Ore 18:30, Auditorium ITC: “Luna” Canti e Cori di Barbagia – Scritto e diretto da Michele Turnu

Coro Bachis Sulis – Aritzo

Tenore: Giansilvio Pinna

Launeddas: Roberto Tangianu

Pianoforte: Riccardo Zinzula

Violino – Giulia Falco

Violino – Daniele Piras

Viola – Teresa Lavena

Violoncello – Anna Trupia

Contrabasso – Giacomo Paulis

Flauto – Michela Falco

Voce narrante di Valentina Loche, mentre alla direzione Michele Turnu.

DOMENICA 24 NOVEMBRE

Ore 11, presso l’Aula consiliare comune: Convegno etnomusicologico sul Canto a Tenore e la Letteratura sarda

Interverranno il Prof. Roberto Milleddu e il Prof. Gigi Oliva, con la conduzione della Prof.ssa Lucia Cossu.

Ore 18:30, Auditorium ITC: Concerto Canti a Tenore e Solistici