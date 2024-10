Villaurbana celebra una delle tradizioni più antiche e preziose della regione: la produzione artigianale del pane. E proprio per esaltare questo prodotto simbolo della cultura locale, per farne conoscere la sua qualità e varietà, che nasce “La Sagra del Pane. Le vie dei Forni”, un evento che racconta la storia e la passione di un'intera comunità.

La 25esima edizione della manifestazione, organizzata nei minimi particolari dalla Pro loco di Villaurbana, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, si terrà nei giorni 25, 26 e 27 ottobre.

Il pane di Villaurbana: un'eccellenza sarda

Il pane ha origini antichissime, è da sempre una parte essenziale della vita quotidiana e quello di Villaurbana ha un posto speciale nel cuore di tutta la Sardegna. È frutto di metodi antichi tramandati di generazione in generazione, viene lavorato con semola di grano duro, acqua e lievito madre.

Alla sagra, i visitatori avranno la possibilità di assistere alla lavorazione del pane tradizionale e conoscere i segreti della panificazione. Un’occasione unica per scoprire questo prodotto, godere delle varietà, della sua fragranza e del sapore inconfondibile.

Il programma della Sagra del Pane 2024

La Sagra del Pane di Villaurbana è un appuntamento imperdibile per chi ama la cultura, la tradizione e il buon cibo. L’ingresso è libero e gli stand saranno aperti dalle ore 10:00 fino a sera, offrendo la possibilità di trascorrere una giornata piacevole alla scoperta dei sapori autentici della Sardegna.

Durante i tre giorni della Sagra, Villaurbana si trasforma in un vivace centro di attività, con stand gastronomici, eventi culturali e un'atmosfera festosa che attira visitatori da tutta l'Isola. Oltre alle dimostrazioni, stand e degustazioni e attività per i più piccoli, non mancheranno anche i suoni della tradizione. Nello specifico: sabato 26 ottobre, dalle ore 16:00 sono in programma l'esibizione del gruppo “Rota Temporis" di Sulmona, del “Tenores di Bitti Remunnu 'e Locu”, della scuola di danza “La Sylphide di Villaurbana, la sfilata delle maschere tradizionali di Samugheo, con l’Associazione culturale Mamutzones de Samugheo". Seguirà, alle ore 18.00, il concerto di Maria Luisa Cangiu.

Domenica 27, il pomeriggio, dalle ore 15:00, sarà animato dai giochi tradizionali della Sardegna, dalle esibizioni lungo le vie del centro storico del gruppo "Rota Temporis" di Sulmona, del Tenore “Murales” di Orgosolo, della scuola di danza “La Sylphide” di Villaurbana e dai piccoli Tamburini di Oristano. Seguirà alle ore 18:00 lo spettacolo musicale con il gruppo "A Ballare”.

Le giornate della Sagra rappresentano un momento di aggregazione per i residenti e per i visitatori, che possono scoprire da vicino le abitudini, i costumi e il patrimonio culturale di questa parte della Sardegna.

IL PROGRAMMA COMPLETO E LA MAPPA