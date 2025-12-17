Il Natale a Ollolai si rinnova all’insegna della tradizione, della musica e dell’infanzia. Domenica 21 dicembre 2025, alle 18, il Teatro Tenda ospiterà una nuova edizione di “A pitzinnu mi torro – Emozioni sotto l’Albero”, l’evento natalizio che mette al centro i bambini e il loro straordinario talento.

Una serata ormai attesa dalla comunità barbaricina, capace di unire spirito natalizio e valorizzazione delle tradizioni musicali isolane attraverso le voci, i balli e i suoni delle nuove generazioni. A presentare l’evento saranno ancora una volta Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu.

Sul palco si alterneranno il Coro Piccole Note di Tissi, diretto da Laura Santucciu, Iscola de Ballu Oroteddese di Orotelli con all’organetto Mattia Bosu, il Mini Folk di Olzai (organetto Checco Soro), il Mini Folk “San Michele Arcangelo” di Bono (organetto Mattia Cossu) e il Mini Folk “Tradissiones Populares” di Silanus, accompagnato all’organetto da Francesco Virde.

Ad arricchire la serata anche la partecipazione di tre giovani musicisti: Nicolas Columbu di Ollolai, Renzo Tidu di Teti ed Emanuele Puddu di Zerfaliu, esempi concreti di come la tradizione possa continuare a vivere attraverso i più piccoli.

L’iniziativa è promossa con il coinvolgimento della Pro Loco di Ollolai, del Comune di Ollolai e con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, inserendosi nel più ampio calendario degli eventi natalizi del paese.

La manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming su Sardegna Live, permettendo anche a chi è lontano di condividere un momento di festa che celebra l’identità, la musica e la magia del Natale vista con gli occhi dei bambini.