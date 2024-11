Semola di grano duro, acqua e lievito madre tramandato di generazione in generazione. Sono gli ingredienti del pane di Villaurbana, prodotto simbolo della cultura locale.

La sua eccellente qualità è il risultato della fertilità del terreno di Villaurbana che, unita ai saperi delle massaie, custodi degli antichi metodi della lavorazione, ha consolidato la reputazione del paese non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale.

In occasione della 25^Sagra del Pane, organizzata nell’ultimo fine settimana di ottobre dalla Pro loco di Villaurbana, in collaborazione con il Comune, i visitatori hanno avuto la possibilità di assistere alla lavorazione del pane tradizionale e conoscere i segreti della panificazione. Un’occasione unica per scoprire questo prodotto, godere delle varietà, della sua fragranza e del sapore inconfondibile.

Pane di Villaurbana, "sa pintadura", la decorazione

Un weekend dedicato alla scoperta del pane tradizione di Villaurbana, tra lavorazioni tradizionali e segreti delle massaie locali, ha attirato visitatori da tutta la Sardegna. Ecco, nel video in basso, il nostro racconto della Sagra, con le interviste alle massaie e agli ospiti della manifestazione.

Le differenze tra passato e presente nella lavorazione dell'impasto