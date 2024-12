Una data già da segnare: sabato 1 febbraio 2025, Teti si trasformerà nel cuore pulsante delle tradizioni sarde con il Carnevale del BIM, una straordinaria rassegna delle maschere tradizionali della Sardegna.

Un evento imperdibile che unisce arte, storia e mistero, mettendo in scena la bellezza e il fascino di uno degli aspetti più suggestivi della nostra cultura.



La giornata avrà inizio alle ore 11:00 con il seminario "Carnevali di Sardegna – Arte, Storia, Mistero", coordinato da Giuliano Marongiu. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Teti, Costantino Tidu, e del presidente del BIM Taloro, Gian Franco Zedde, interverranno ospiti di grande rilievo: Bachisio Bandinu, antropologo e scrittore, autore di "Le maschere, la donna, lo specchio" e Mara Damiani, graphic designer e art director, autrice del volume "Carrasecare Design". I lavori saranno conclusi da Alessandra Todde, Presidente della Giunta Regionale, con la consegna del prestigioso Premio “Demu de’Argento”.

Le maschere protagoniste

Alle ore 15:00, le strade di Teti prenderanno vita con la grande Sfilata delle Maschere Tradizionali della Sardegna, un momento magico che porterà in passerella alcune delle maschere più belle e note del carnevale:

- Sos Colonganos di Austis

- Urthos e Buttudos di Fonni

- Mascheras Limpias di Fonni

- Sos Tumbarinos, gruppo Pro-Loco di Gavoi

- Associazione Sa Teula di Lodine

- Mamuthones e Issohadores, gruppo Atzeni di Mamoiada

- Maimones Murronarzos Tintintos di Olzai

- Sos Trottus di Ollolai

- Is Sonaggios e S’Urzu di Ortueri

- Mamutzones Antigos di Samugheo

- Is Aristes e S’Urzu pretistu di Sorgono

- Su Sennoreddu e sos de S’Iscusorzu di Teti

- Sa Maschera Bolante di Tiana

- Coii Coli di Tonara

- S’Urzu e sos Bardianos di Ula Tirso



Un evento che celebra il ricco patrimonio folklorico dell'Isola, diretto da Giuliano Marongiu e trasmesso in diretta su Sardegna Live. Durante la giornata, sarà possibile immergersi ulteriormente nell'atmosfera del carnevale grazie alla XVI Estemporanea di Pittura "Maschere del Territorio"; il Concorso Fotografico "Il Carnevale e le sue Maschere" e la mostra espositiva di Mara Damiani, intitolata "Identità".



La festa proseguirà alle ore 19:00 con musica e balli in piazza insieme al gruppo "A Bratzos Tentos", un’occasione per vivere la tradizione a ritmo di suoni e danze sarde.



Un appuntamento unico da segnare nel calendario, per vivere un’esperienza indimenticabile, dove le tradizioni prendono vita.