Si è svolta ieri (ed è stata un grande successo) la prima di due giornate interamente dedicate a Peppino Mereu, a Tonara, teatro in questo fine settimana del doppio appuntamento con la 26^ Rassegna di Canti e Musiche Popolari e la 10^ Rassegna Internazionale di Cori, organizzato dal Coro Polifonico Femminile “Tonara” (associato a Federcori Sardegna) con il patrocinio del Comune, grazie al sostegno della Legge regionale 7 e con la partecipazione finanziaria del Bim Taloro, della Pro loco di Tonara e della Fondazione Sardegna.

La manifestazione, iniziata ieri alle 18 nella palestra ITI di via Gallura N.3, ha visto protagonisti gruppi e artisti della Sardegna: in apertura il Coro de Jara, diretto dal Maestro Nicola Cogoni. Successivamente il Gruppo vocale Corsica in Cantu, il Coro Femminile Urisè diretto dalla Maestra Daniela Contu, e, ovviamente, il padrone di casa: Coro Polifonico Femminile “Tonara”, diretto dalla Maestra Giovanna Demurtas. Ha chiuso la splendida serata lo spettacolo della cantante Maria Giovanna Cherchi.

L’evento è stato presentato da Giuliano Marongiu con la partecipazione di Roberto Tangianu alle Launeddas, e sulla pagina Facebook di Sardegna Live è stata trasmessa la diretta streaming. Visibilmente emozionata la presidente del coro organizzatore, Caterina Carboni, che ha condiviso col pubblico tutto il suo orgoglio per la riuscita dell’evento: “E’ un grande piacere avere qui questa platea. Questo è stato un progetto intenso, che ha abbracciato culture diverse e onorato il nostro poeta Peppino Mereu, che è sempre stato il nostro biglietto da visita. E’ faticoso, ma anche un grande orgoglio organizzare queste manifestazioni”.

Grandi protagonisti: il Coro Polifonico Femminile "Tonara", la Maestra Giovanna Demurtas, Maria Giovanna Cherchi e Giuliano Marongiu

La voce si spezza durante i ringraziamenti, perché, spiega, “è stato per noi un periodo molto intenso”. “Il coro – racconta – ha avuto delle difficoltà: alcune coriste mancano oggi per questioni familiari, la loro presenza sarebbe stata molto importante, però le vicissitudini della vita portano anche a questo. Ringrazio tutto il coro e la Maestra Giovanna Demurtas che mi ha sostenuta in questo progetto, mi hanno affiancata e hanno creduto come me nel progetto. Ringrazio il Comune di Tonara, la Pro loco, il Bim, la Regione Sardegna e quest’anno anche la Fondazione Banco di Sardegna che ci hanno sostenuti”.

Ma la festa non si ferma: un vasto programma, oggi, per la seconda giornata di eventi tonaresi. Il via infatti dal mattino, alle 10, con l’appuntamento “Po Peppinu 2024”, la premiazione di poesia in lingua sarda: verranno lette le poesie vincitrici nelle varie categorie ed eseguiti i brani musicali in concorso. Appuntamento poi alle 18 con la Rassegna di Canto a Tenore e Canto a Chitarra. Si parte col Tenore di Bitti “Remunnu ‘e Locu, seguito dal Gruppo vocale Corsica in Cantu. Seguirà Cuncordu e Tenore Sa Madalena di Silanus. La serata si chiude con l’esibizione di Boghes e Ballos: Graziano e Alberto Caddeo alla fisarmonica, Costantino Doppiu alla chitarra, e le voci di Milena Doppiu, Michele Cossu e Morgana Brais.

Gli eventi saranno presentati da Giuliano Marongiu con la partecipazione di Roberto Tangianu alle Launeddas. Direzione artistica della Maestra Giovanna Demurtas.

