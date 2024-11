Il prossimo weekend, precisamente sabato 9 e domenica 10 novembre, a Tonara si terranno due importanti eventi culturali: la 26^ Rassegna di Canti e Musiche Popolari e la 10^ Rassegna Internazionale di Cori. Organizzati dal Coro Polifonico Femminile “Tonara” (associato a Federcori Sardegna), entrambi gli appuntamenti vantano il patrocinio del Comune e il sostegno della Legge regionale 7, con il contributo finanziario del Bim Taloro, della Pro loco di Tonara e della Fondazione Sardegna.

L'occasione sarà dedicata alla celebrazione di Peppino Mereu, illustre poeta tonarese le cui opere hanno lasciato un segno indelebile nella letteratura sarda. Caterina Carboni, presidente del Coro femminile “Tonara”, esprime entusiasmo per l'importanza di queste manifestazioni culturali e per il duro lavoro dietro le quinte nell'organizzazione degli eventi. "A 152 anni dalla nascita di Peppino Mereu, vogliamo celebrarne la grandezza, ripercorrendo alcune fasi della sua vita, fra pensieri, esperienze e speranze che il poeta ha condiviso nelle sue pagine", sottolinea la presidente del Coro femminile.

Il programma prevede esibizioni musicali e corali, con la partecipazione di diverse formazioni artistiche. Nello specifico, sabato 9 novembre, dalle ore 18, si esibiranno: le padrone di casa, ovvero il Coro Polifonico Femminile “Tonara” - M° Giovanna Demurtas (direttore artistico dell'evento), il Coro Cantos De Jara M° Nicola Cogoni; il Gruppo vocale Corsica in Cantu; Coro Femminile Urisè M° Daniela Contu, Roberto Tangianu alle launeddas e Maria Giovanna Cherchi. L’evento sarà presentato da Giuliano Marongiu.

Domenica 10 novembre, dalle ore 10, sempre nella la palestra ITI in via Gallura n.3, si terranno le premiazioni e letture delle poesie vincitrici del concorso letterario in lingua sarda “Po Peppinu Mereu”. Un evento, quello dedicato alla celebre penna tonarese, che di anno in anno trova conferme nell’adesione e nella sentita partecipazione non solo dei poeti in gara, ma anche del pubblico presente che in questa profonda arte tradizionale ritrova alcuni dei capisaldi della cultura isolana.

Il concorso si articola in diverse categorie, in ognuna delle quali competeranno fra di loro i partecipanti giudicati da una giuria composta da studiosi ed esperti di lingua, letteratura e musica legati alla cultura della Sardegna.

“Questo concorso - spiega il presidente della giuria, Gianfranco Tore - si è affermato come uno dei premi di poesia sarda più prestigiosi. Ogni anno si registra una partecipazione molto rilevante di poeti provenienti da tutta la Sardegna, visto che il concorso accetta tutte le varianti linguistiche”.

Tore ribadisce l'importanza del concorso nel panorama culturale isolano ed esalta l'iniziativa pensata per incentivare l'uso della lingua sarda nelle scuole attraverso premi speciali per classi che presentano poesie o racconti.

La domenica il programma della manifestazione continuerà alle ore 18 con la Rassegna di Canto a Tenore e Canto a Chitarra che vedrà esibirsi: Tenore di Bitti “Remunnu E Locu”; Gruppo vocale Corsica in Cantu; Cuncordu e Tenore Sa Madalena di Silanus e il gruppo Boghes e Ballos composta da Graziano e Alberto Caddeo alla fisarmonica, Costantino Doppiu alla chitarra, Milena Doppiu, Michele Cossu e Morgana Brais alle voci.