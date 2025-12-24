Il Natale in Barbagia, dopo il grande successo di “A pitzinnu mi torro”, fa nuovamente tappa a Ollolai con “Augurios de coro” tra le voci, i suoni e i colori di un’isola che accende i colori dello spettacolo con alcuni dei protagonisti più amati in Sardegna e l’attesissima presenza di Viola Valentino, icona pop della musica anni ’80 che vanta un solido repertorio di grandi successi tutti da cantare e da ballare.

L’evento, in programma venerdì 26 dicembre alle ore 18.00, condotto da Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu, è animato da diversi artisti che si alterneranno sul palco del Teatro Tenda per intrattenere il pubblico con canzoni, musica e momenti di comicità.

La voce di Carlo Crisponi intonerà i canti del Natale tradizionale accompagnato dalle launeddas di Roberto Tangianu e l’organetto di Peppino Bande: i due musicististi a loro volta presenteranno il progetto “Paesaggi sonori”. Andrea Zara intonerà un classico del Natale e un brano del suo repertorio, Laura Santucciu e Fabrizio Sanna daranno vita a duetti di forte impatto emotivo, mentre il Coro “S’Ispera” di Ollolai, diretto da Maria Chiara Piras, regalerà alcuni frammenti di un percorso intrapreso nel 2001. Attesissimo l’intervento del comico Cristiano Del Rio, che spopola sul web con le sue scenette ambientate nei paesi della Sardegna e i tormentoni che piacciono a un pubblico sempre più vasto come “Gabriellina” e “Mira brischidu”. Viola Valentino chiuderà l’evento, ingresso libero, con una carrellata dei suoi grandi successi che vanno da “Comprami” a “Romantici”, “Sola”, “Sera coi fiocchi” e “Sei una bomba” solo per citarne alcuni.

Nel panorama musicale italiano la sua figura emerge preziosa: un’artista che ha scelto la fedeltà a una voce interiore piuttosto che l’adattamento alle logiche del successo immediato. In questo risiede il valore duraturo della sua opera. Con Viola Valentino Ollolai si prepara a cantare e a ballare i suoi successi senza tempo. La manifestazione organizzata da Ollolai Capitale in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro loco e il patrocinio del Comune di Ollolai e della Regione Autonoma della Sardegna dare impulso con altre numerose iniziative, a uno dei centri che da sempre combatte contro lo spopolamento e promuove cultura, intrattenimento e tradizioni nei diversi ambiti. Il progetto sposa diverse finalità: mira al richiamo di turisti e visitatori e poggia sullo scambio culturale e delle esperienze, sui valori della socialità, dell’aggregazione, con ricadute importanti anche sul piano economico.

L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta da Sardegna Live.