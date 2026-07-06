Il profumo della tradizione sarda si prepara a invadere uno dei luoghi più iconici dell'Isola. Sabato 11 luglio il piazzale degli Scogli Rossi di Arbatax ospiterà la prima edizione della Sagra del Porceddu, un grande evento enogastronomico organizzato dal Centro Commerciale Naturale Simba con il patrocinio del Comune di Tortolì e della Regione Sardegna. Una manifestazione che punta a diventare un appuntamento fisso dell'estate ogliastrina, capace di valorizzare uno dei piatti simbolo della tradizione culinaria sarda in una cornice unica, affacciata sul mare.

I NUMERI DELL'EVENTO

Venti quintali di maialetto proveniente da filiera certificata e controllata, preparati da 25 maestri arrostitori professionisti, tra i più esperti del territorio, che daranno vita a un enorme braciere a cielo aperto vista mare con oltre 240 spiedi in cottura. L'apertura dell'area è prevista alle ore 17. Da quel momento il pubblico potrà passeggiare tra gli stand degli espositori e degli hobbisti, che proporranno manufatti e prodotti dell'artigianato tipico sardo, assistere alla preparazione del maialetto arrosto e vivere l'atmosfera della manifestazione. La distribuzione dei piatti inizierà dalle ore 18.

IL MENÙ DELLA TRADIZIONE

Il menù della sagra proporrà una porzione di porceddu accompagnata da frattaglie, formaggio caprino, pistoccu rigorosamente prodotto in Ogliastra, acqua e vino Cannonau, per un'esperienza gastronomica che celebra le eccellenze del territorio. A chiudere in dolcezza la manifestazione sarà il prezioso contributo del Comitato Stella Maris, che preparerà sul momento le tradizionali seadas fritte. Il celebre dolce non sarà incluso nel piatto della sagra ma potrà essere acquistato separatamente da chi vorrà concedersi un finale all'insegna dei sapori autentici della Sardegna.

NON SOLO CIBO

A rendere ancora più speciale la serata sarà un ricco programma di intrattenimento. Sul palco si alterneranno gruppi musicali dal vivo, band e dj set, mentre tra le oltre settanta tavolate il pubblico potrà assistere alle esibizioni dei gruppi folk, spettacoli itineranti, artisti di strada, giocolieri e mangiafuoco. Sul palco anche l’intrattenimento del Best 90s Show con ballerine, gadget a tema, personaggi iconici, effetti speciali. Ma lo spettacolo non finisce qui perché ci sarà spazio a sorpresa anche per un indimenticabile spettacolo pirotecnico.

DIVERTIMENTO PER I PIÙ PICCOLI

Un evento davvero per tutte le età. Non mancheranno momenti dedicati ai bambini e alle bambine con giochi e animazione curati dai Fratelli Mura, storica famiglia di giostrai arbataxini che da tre generazioni porta divertimento e sorrisi nelle piazze della Sardegna.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE FRANCESCO IESU

"I visitatori che scelgono il nostro territorio cercano sempre più esperienze autentiche, capaci di raccontare la Sardegna attraverso le sue tradizioni e la sua cucina - spiega il presidente del CCN Simba, Francesco Iesu - Gli Scogli Rossi rappresentano una location straordinaria, diventata ormai un simbolo dell'Ogliastra, e ci permettono di accogliere al meglio migliaia di persone in un contesto unico".

PARTNER

Tra i partner dell'iniziativa figurano anche Aperol Spritz e Birra Ichnusa, che accompagneranno la serata con spazi dedicati e attività promozionali. La manifestazione si avvale del supporto della Pro Loco Rocce Rosse.

Con il mare sullo sfondo, il calore dell'estate ogliastrina e uno dei piatti più amati della tradizione isolana, la prima Sagra del Porceddu si candida a diventare uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

Instagram: CCN SIMBA