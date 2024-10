Cresce l’attesa per la finalissima di Eurovision Song Contest, in programma domani sera a Liverpool (e in diretta su Rai1). La serata finale sarà aperta dall'Austria con Teya & Salena in gara con 'Who The Hell is Edgar?', canzone ispirata alla figura del poeta e scrittore dell''800 Edgar Allan Poe, e chiusa dal concorrente del Regno Unito, Mae Muller, in gara con il brano 'I Wrote A Song'.

Per l'Italia gareggerà Marco Mengoni con 'Due Vite', il brano con cui si è aggiudicato la vittoria al festival di Sanremo 2023. Gli organizzatori hanno annunciato la scaletta della finale, che vedrà sul palco 26 performance per un'audience globale stimata intorno ai 160 milioni di spettatori.

Nella serata finale sul palco della Liverpool Arena salirà, come ospite, anche Mahmood, che è alla sua terza presenza a Eurovision: ha rappresentato l’Italia a Tel Aviv 2019 dopo la vittoria a Sanremo con il brano 'Soldi', e ha fatto il bis lo scorso anno a Torino insieme a Blanco, dopo l’affermazione a Sanremo 2022 con 'Brividi'. È la prima volta che un cantante italiano viene invitato a esibirsi fuori concorso in un’edizione di Eurovision che si svolge all’estero.

Il gran finale dell'Eurovision 2023 è previsto per le 20 (ora locale, le 21 in Italia) di sabato 13 maggio alla Liverpool Arena e trasmesso in mondovisione dalla Bbc One e in Italia da Rai1. La responsabilità di ospitare l'evento è passata al Regno Unito (seconda classificata all'Eurovision 2022 di Torino) a causa dell'impossibilità dell'Ucraina (prima classificata l'anno scorso con 'Stefania' dei Kalush Orchestra) per ragioni di pubblica sicurezza legate all'invasione russa.