Eurospin apre un altro punto vendita nel circondario, lo fa esattamente accanto a Mc Donald’s Sestu, su un’area totale di 9.000 metri quadri a ridosso della strada statale 131, dove le ruspe sono già al lavoro per lo sbancamento del terreno e per completare il cantiere entro il 2020: proprio di fronte alle “torri” di Cortexandra, nei pressi dell’MD Discount, Eurospin aprirà i battenti con una superficie di 1.400 metri quadri destinati a magazzino e market.

Lo si sapeva già da tempo in Municipio, soprattutto perché numerose aziende e privati da qualche anno hanno scelto la zona artigianale-commerciale storica di Sestu per realizzare nuovi investimenti e anche assunzioni di personale.

Per ora, in rete, (appena due giorni fa la pubblicazione), Eurospin ricerca assistente di filiale - tirocinanti - macellai e aiuto macellai - salumieri - addetto ufficio viaggi per il potenziamento dei punti vendita dell’hinterland cagliaritano, ma non si esclude che prossimamente saranno già pubblicate le inserzioni di ricerca di nuove candidature per il nuovo polo commerciale in corso di realizzazione.

Da via Scipione gli amministratori locali accolgono favorevolmente le nuove iniziative imprenditoriali che gravitano già da diversi anni su quel tassello ad espansione commerciale: assunzioni e il rilancio in termini di immagine di tutta quell’arteria dove transitano ogni giorno migliaia di pendolari. Il Comune dal canto suo ha portato a termine recentemente gl interventi di messa in sicurezza delle carreggiate e delle rotonde di collegamento, snodi considerati fondamentali per la viabilità.

Oltre a Lidl, Iper Pan, Md, Collu, Acqua & Sapone, Vestis, Passinpiù, Legno Brico, Terranova, Macro, Pittarello, Upim, giusto per citare qualche nome, ora arriverà nuovamente anche il marchio italiano per un’apertura bis, (Eurospin è già presente sulla provinciale 8 Sestu-Elmas, accanto a Villano). La data di inaugurazione, per ora, non è stata ancora ufficializzata dalla sede centrale del Gruppo, ma i lavori (voci confermate), dovrebbero concludersi entro l’anno venturo.