Un'esplosione in albergo: poi l'incendio. Sono nove i feriti in Alto Adige, di cui uno in gravi condizioni, nell'hotel a 5 stelle Mirabell, ad Avelengo in Alto Adige. Il custode dell'albergo è stato trasportato in elicottero all'ospedale dopo aver riportato ustioni su tutto il corpo, e poi trasferito al centro grandi ustioni di Padova.

Gli altri feriti - italiani, svizzeri, austriaci e albanesi - non sarebbero gravi e sono stati portati in ospedale a Merano con sintomi di intossicazione da fumo. Ancora da chiarire le cause della deflagrazione, avvenuta in una suite all'ultimo piano del prestigioso albergo.

Sono intervenuti circa 100 Vigili del fuoco volontari della zona, la Croce bianca, le forze dell'ordine e gli elicotteri Aiut Alpin Dolomites e Pelikan. Il rogo è stato tempestivamente spento.