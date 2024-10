Una probabile fuga di gas all'interno di un trullo nelle campagne di Cisternino, in provincia di Brindisi , ha causato un'esplosione che ha distrutto la struttura.

Una 53enne è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice rosso in ospedale, mentre un uomo di 55 anni, probabilmente il marito, è intrappolato sotto le macerie ei vigili del fuoco stanno scavando per recuperarlo: l'area in cui si trova è stata individuata dai soccorritori.

Complessivamente c'erano quattro persone, due originarie di Barletta e due del Barese e le altre due oltre la coppia soccorsa, erano distanti e sono rimasti illese .