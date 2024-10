Si tratta di una proposta presentata due anni fa nel Consiglio Regionale della Sardegna dagli esponenti di Fratelli d'Italia Fausto Piga, Francesco Mura e Nico Mundula e che risulta riassunta nella mozione n.104 del 05 novembre 2019.

A sollecitare nuovamente la politica isolana su questo provvedimento sono nuovamente diverse sigle sindacali di categoria con una lettera inviata al Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, all'Assessore alla Sanità Mario Nieddu e a tutti i gruppi consigliari di Via Roma.

“Sono ormai molte le Regioni, tra cui Puglia, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna che hanno previsto una nuova esenzione del ticket sanitario per infortunio sul lavoro delle forze dell'ordine” - spiega il Consigliere Regionale di Fratelli d'Italia Fausto Piga, il primo firmatario della mozione - “crediamo che i tempi siano maturi affinché anche in Sardegna si attui questo provvedimento di civiltà, perché chi rischia ogni giorno la propria vita e la propria incolumità per salvare le vite altrui e difendere le nostre città deve essere tutelato, soprattutto quando deve ricorrere alle strutture sanitarie pubbliche per un infortunio occorso durante il servizio."