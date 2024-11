In India, uno scioccante evento ha visto un giovane di 25 anni, dichiarato morto in ospedale, risvegliarsi poco prima della sua cremazione. Fonti mediche del Rajasthan, situato nel nord dell'India, hanno raccontato ai media locali la vicenda di Rohitash Kumar.

Il giovane, che già aveva problemi di udito e di parola, si è ammalato dopo un attacco epilettico e è stato trasportato all'ospedale nella città di Jhunjhunu. Nonostante un medico lo abbia dichiarato morto al suo arrivo, il capo del nosocomio, D. Singh, ha rivelato che il certificato di morte era stato compilato senza un'autopsia e che il corpo era stato preparato per la cremazione. Singh ha aggiunto che poco prima della cerimonia funebre, "il corpo ha iniziato a muoversi" poiché Kumar "era vivo e respirava".

Il giovane è stato riportato in ospedale per essere valutato nuovamente, ma purtroppo è stato dichiarato morto il giorno successivo. Come segnalato dal Times of India, tre medici sono stati sospesi a seguito di questo incidente e la polizia ha avviato un'indagine.