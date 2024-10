Sono apparsi sulle pagine del settimanale Chi e successivamente le foto hanno fatto il giro del web. Eros Ramazzotti è stato pizzicato a Mykonos con la sua nuova fiamma: si tratta di una giovane modella sarda, Marta Delogu, 21enne di Sorso.

Insieme a loro i figli del celebre cantautore. Le foto, che li ritraggono mentre si scambiano effusioni, non lasciano dubbi sulla relazione, tuttavia non ancora ufficiale.

La giovane sarda, molto in voga sui social (conta 90mila follower su Instagram), ha deciso di intraprendere gli studi di recitazione per diventare attrice, motivo per il quale vive attualmente a Roma.