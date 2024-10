Dopo l'esperienza dello scorso anno, Enzo Favata è ritornato in Iran per partecipare al Fajr Music Festival, 31ma edizione di uno dei più importanti festival musicali a Teheran.

Il musicista sardo, impegnato dallo scorso anno in un progetto orginale con musicisti iraniani, suonerà il 17 Febbraio presso la Roodaki Concert Hall, al sassofono soprano e clarinetto basso e live electronics, con Saheil Shayesteh al violino e live electronics e Adib Gorbani al pianoforte, ambedue molto conosciuti nell'attuale scena musicale dell'Iran.

Il sassofonista è già da alcuni giorni nella capitale persiana, per lavorare alla preparazione del progetto intitolato "Teheran Storytellers", che ha già fatto registrare il sold out per i due concerti in programma e che sarà registrato per un'etichetta discografica iraniana.