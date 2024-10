Si era introdotto in una villetta per rubare, ma è stato sorpreso dall’arrivo dei proprietari. Nel tentativo di scappare, è caduto dal balcone facendo un volo di diversi metri.

È accaduto a Pozzuolo Martesana, alle porte della Brianza. Verso le 21 di venerdì scorso, un 40enne di origini albanesi si era introdotto nella proprietà per mettere a segno un furto finito male: fuggendo, si è aggrappato al cornicione che non ha retto il suo peso ed è precipitato sotto gli occhi degli inquilini, che avrebbero chiamato immediatamente l’ambulanza e i Carabinieri.

Il 40enne è stato accompagnato in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza dove è stato ricoverato con diversi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. È stato denunciato per tentato furto.