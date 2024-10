Una nuova rottura alla condotta idrica cittadina ha causato un’altra giornata senz'acqua a Nuoro, alle prese da alcuni giorni con inconvenienti di questo genere.

Oggi la falla è avvenuta in due diversi punti della condotta di viale Sardegna, all'incrocio di via Aosta e all'altezza del Quadrivio, su cui Abbanoa era già intervenuta, e mezza città è rimasta a secco.

Per consentire il lavoro delle squadre di Abbanoa, è stata necessaria la chiusura del serbatoio di Cuccullio, che serve i quartieri Nuraghe, Carta Loi, Monte Gurtei, Istiritta, Rione Italia, Città Giardino, Sa Terra Mala, Sacro Cuore, Badu e Carros e Furreddu. In questi rioni l'acqua dovrebbe tornare non prima delle 20 di questa sera.