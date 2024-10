L'arrivo nel capoluogo dell'isola è questione di ore, ma tra i fan è partito il conto alla rovescia che li separa dall''appuntamento con il "MercurioTour" di Emis Killa. Il rapper milanese Emiliano Rudolf Giambelli in arte Killa, è il protagonista del grande evento dell'estate musicale cagliaritana in programma venerdì 5 settembre alle ore 21,30 all'Arena Sant'Elia (zona lato mare).

Autore del tormentone estivo tutto italiano "Maracanà" la hit pensata, per accompagnare sui canali Sky Sport l’avventura dei Mondiali 2014, Emis Killa si appresta a sbarcare nel capoluogo sardo sulle ali dei recenti successi: il video di "Maracanà" ha scalato le classifiche su iTunes e Top Digital Download Fimi, il premio all' Mtv Awards 2014, disco di platino per il suo ultimo album “Mercurio” e soprattutto gli strepitosi trionfi, con numerosi sold out, nelle precedenti tappe del tour che hanno confermato il suo talento e reso uno degli artisti della scena hip hop italiana tra i più amati e apprezzati dal pubblico.

Per questo eccezionale appuntamento con il rap proposto dalla SEM Organizzazione Soc Coop. la prevendita dei biglietti proseguirà fino alla mattina del concerto, i tickets sono disponibili presso il circuito www.liveticket.it; e ancora al Box Office di Cagliari in Viale R. Margherita 43, tel. 070 657428; e mail: info@boxofficesardegna.it - www.boxofficesardegna.it. Invece dalle ore 18 del 5 settembre, sarà aperta la biglietteria all'ingresso dell'Arena. Per rendere più agevoli i controlli per la sicurezza e l'ingresso del pubblico, i cancelli saranno aperti dalle ore 19,30.

BIOGRAFIA DI EMIS KILLA

Emis Killa, all'anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli, classe 1989, è un noto rapper milanese.

Si avvicina al rap all'età di 14 anni, attratto principalmente dai rap battle, disciplina che coltiva da subito in strada, principalmente al muretto di Milano, e che nel 2007 lo porta sul palco del “Tecniche Perfette” (concorso culto per tutti gli appassionati di rap e freestyle battle), dove si aggiudica il titolo di campione italiano di freestyle. In seguito decide di abbandonare le gare di freestyle per dedicarsi alla scrittura dei testi. Entra a far parte di Blocco Recordz, con cui pubblica nel 2009, il suo primo lavoro "Keta Music", un mixtape di inediti su basi edite e non, facendosi così' conoscere nell'ambiente dell'underground rap tra gli esponenti della scena italiana.

Nel 2010 torna con un nuovo progetto "Champagne e spine", street album che consacra Emis Killa come la giovane promessa del rap made in Italy, collaborando con artisti come Jake la furia e Gue Pequeno dei Club Dogo, Marracash, Bassi Maestro ed altri ancora, su produzioni inedite di producer del calibro di Don Joe dei Club Dogo e Big Fish, realizzando così un piccolo classico del genere. È proprio grazie a questo disco che Emis Killa comincia a far parlare di se, ricevendo successivamente proposte da diverse case discografiche, ma è solo nel 2011, dopo l'uscita di "The flow cocker vol.1", che Emis Killa firma un contratto discografico con la Carosello Records. Pubblica con Carosello il remix di "I need a dollar" di Aloe Blacc e un EP dal titolo "il peggiore" (2011), il progetto che anticipa il suo primo disco ufficiale, "L'erba cattiva", uscito il 24 gennaio 2012. L’album, concepito quasi interamente con Big Fish alle produzioni, contiene importanti collaborazioni tra cui i featuring con Gue Pequeno, Marracash, Fabri Fibra, Tormento e altri.

Il 2012 diventa l’anno di Emis Killa, consacrandolo come la grande rivelazione del rap it