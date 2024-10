Hanno preso servizio ieri, mercoledì 15 dicembre, nel Pronto Soccorso dell'Ospedale San Francesco di Nuoro, i tre medici provenienti, in comando temporaneo, dall’Ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

L’apporto dei tre professionisti ha consentito alla direzione commissariale ASSL Nuoro, di concerto con la direzione del Presidio unico Ospedaliero e degli operatori tutti del Pronto Soccorso nuorese, di superare la fase di emergenza venutasi a creare nelle ultime settimane.

I medici sono stati accolti dalla direzione del presidio ospedaliero e dal Responsabile facente funzioni dell’unità operativa Pronto Soccorso, Michela Matta, la quale ha fatto presente come l’arrivo delle tre dottoresse rappresenta una boccata d’ossigeno, in quanto garantisce condizioni di lavoro più agevoli ai medici dell’area dell’emergenza-urgenza.

Il superamento delle criticità nel Pronto Soccorso del San Francesco è anche l’occasione, per il Commissario Straordinario ASSL Nuoro, Gesuina Cherchi, per «ringraziare i direttori delle unità operative, unitamente a tutto il personale sanitario, per la solidarietà manifestata ai loro colleghi, così come fatto, in altre occasioni negli ultimi due anni, con tutte le altre unità operative che si sono trovate ad affrontare situazioni analoghe».

«Si ringraziano – conclude Gesuina Cherchi – l’assessore Mario Nieddu per l’interessamento personale e la direzione ATS per il supporto fornito per la risoluzione tempestiva della vertenza».