La giornata 'no stop' iniziata alle 7.30 si poneva come obiettivo la sensibilizzazione della popolazione sull'importanza della donazione periodica di sangue e degli emocomponenti.

"Una giornata all'insegna della solidarietà e della generosità - commenta le direttrice generale dell'Arnas Agnese Foddis - il sangue è indispensabile per le attività chirurgiche e per le trasfusioni dei tanti pazienti talassemici. Giornate come queste sono fondamentali per sviluppare la cultura della donazione periodica. Per questo pensiamo di replicare organizzando altri open day".