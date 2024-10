La Bluetongue torna a far paura la Sardegna, con 360 focolai confermati e oltre 10.000 capi di bestiame colpiti, di cui più di mille deceduti.

Sul tema è intervenuto il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Regionale, Fausto Piga, che ha attaccato il gruppo di maggioranza:

“L’immobilismo della Giunta Todde è sconcertante, la situazione sta peggiorando di giorno in giorno, tutti gli appelli dei rappresentati di categoria sono stati sottovalutati e inascoltati", lamenta.

"E' totalmente mancata l’opera di monitoraggio e prevenzione ed ora i focolai si sono propagati in tutta l’isola, con il sud Sardegna in piena emergenza – spiega Piga –. Ho la sensazione che la Giunta Todde non abbia ancora compreso che non basta più strillare come facevano all’opposizione, ora devono decidere e fare con tempestività”.

“La Regione non deve perdere altro tempo – conclude l’esponente di Fratelli d’Italia –, deve avviare rapidamente la somministrazione dei vaccini, oltre aiutare gli allevatori nell’acquisto di antiparassitari per evitare ulteriori danni economici alle aziende”.