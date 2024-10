"C’è un’emergenza in atto in Sardegna, che sta cambiando il nostro paesaggio, che sta distruggendo i nostri boschi, vanificando decenni di lavoro fatti nei cantieri forestali, seccando migliaia di alberi secolari".

L'assessore al Turismo, Franco Cuccureddu, lancia l'allarme ed esterna la sua preoccupazione per la situazione ambientale in Sardegna. "C’è un’emergenza della quale forse noi sardi ancora non abbiamo preso coscienza, magari perché concentrati soltanto sulle, altrettanto gravi per il nostro paesaggio ed il nostro ambiente, emergenze degli incendi e della speculazione delle energie rinnovabili", scrive.

"C’è un’emergenza - sottolinea - ed è necessario mobilitare ora il mondo scientifico, i massimi esperti in materia, tutte le istituzioni (statali, regionali e locali) e le comunità, perché, tutti assieme, ci impegniamo a fare tutto il possibile per evitare la disastrosa moria dei nostri alberi e delle nostre foreste".