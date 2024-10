I Vigili del Fuoco stanno intervenendo dalle prime ore del pomeriggio a Elmas, in via Sulcitana, per un vasto incendio di vegetazione alimentato dal vento. Le fiamme hanno lambito alcune strutture e aziende confinando anche i binari della linea ferroviaria.

Sul posto stanno operando varie squadre di pronto intervento della sede centrale del Comando con più di dieci automezzi, tra autopompe, autobotti e automezzi fuoristrada dotati di modulo antincendio boschivo. I Vigili del Fuoco hanno messo in salvo alcuni animali d'allevamento e animali domestici, evitando la propagazione delle fiamme alle strutture, tra cui abitazioni residenziali e attività produttive e commerciali. Al momento è in corso la bonifica e la messa in sicurezza delle zone coinvolte.