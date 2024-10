Gli Agenti del Commissariato di Lanusei, insieme a quelli della Questura di Oristano ed al Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale, hanno arrestato in flagranza di reato a Elini un pensionato di 65 anni con l’accusa di detenzione abusiva di arma clandestina.

Nel corso di una perquisizione domiciliare è stata trovata, nascosta all’interno di un frigo in disuso, un'arma artigianale. Per gli elementi di reato a carico dell'uomo è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora. Ora verranno eseguiti ulteriori accertamenti sull’arma per verificare se sia stata utilizzata in precedenti episodi.