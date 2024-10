In tre anni saranno assunti 1.200 docenti e ci sarà un investimento di 25 milioni di euro, ovvero ripartire dalla scuola: è questo il messaggio che emerge dal convegno tenutosi al Regina Margherita di Cagliari da Michela Murgia, candidata presidente con la coalizione Sardegna Possibile.

Presenti a discutere delle difficoltà del sistema scuolastico, Pino Tilocca e Marina Spinetti assieme a docenti e curiosi. L'obiettivo, è stato detto, è abbattere il precariato e la dispersione scolastica, due elementi interconnessi che troppo spesso sono stati affrontati in sedi separate.

"Indirizzare i fondi sulla scuola è una scelta fortemente politica - ha dichiarato Michela Murgia -. Negli scorsi ultimi sei anni la dispersione scolastica è aumentata di circa un punto percentuale all'anno, quindi di 6 punti in 6 anni. La nostra volontà di investire in questo settore è strategica: non si devolverà l'un per cento del Pil alla scuola ma quanto necessita per il raggiungimento degli obiettivi", ha chiarito l'aspirante governatrice.