Questo il dato finale dell’affluenza alle urne, rilevato alle 22, orario di chiusura dei seggi nelle 1.836 sezioni allestite nei comuni dell’isola.

Il dato finale e' pari al 52,23 per cento, 15 punti percentuali in meno rispetto alle precedenti consultazioni del 2009, quando si voto' in due giorni e l'affluenza si attesto' al 67,58%.