''Tra i problemi dell'Europa e quelli dell'Italia, a questi si cumula il disastro Cappellacci in Sardegna. Penso che io non debba dire nulla sia nel sentimento dei sardi''.

Così Nichi Vendola, ieri pomeriggio a Iglesias davanti alla galleria di Villamarina, occupata da un gruppo di lavoratori interinali della ex Rockwool, prima tappa del suo tour di due giorni nell'isola in vista delle elezioni regionali del 16 febbraio. Accompagnato dal sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, e dal parlamentare Luciano Uras, entrambi di Sel, Vendola si è fermato davanti all'ingresso della galleria occupata e ha scambiato diverse parole con i lavoratori che, assieme al sindacalista della Fismic Giorgio Piras, hanno ricostruito la loro vicenda.

Vendola ha attaccato la Giunta regionale. ''Dico, ma come è possibile che non sia in grado di rispondere a questo problema, non vedo una spiegazione, non capisco qual è il vincolo di legge''.

Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Pietro Pittalis, replica immediatamente alle dichiarazioni del leader di Sel.

"Vendola parla di disastro? Chieda ai cagliaritani come è tornata indietro la città da quando ad amministrarla è Massimo Zedda".

"Oppure ci racconti - prosegue Pittalis - i mirabolanti risultati che ha conseguito da quando guida la Puglia. La sinistra è questo: fortissima a parole, ma impossibilitata a citare fatti concreti e ad esibire come modello le amministrazioni che guida".